Почему опасно спать с мокрой головой: правда вас шокирует

Сон с мокрой головой — распространенная привычка. Мужчины и женщины по всему миру ради экономии времени не сушат голову, однако это может привести к серьезным последствиям.

Дело в том, что мокрые волосы становятся более хрупкими. Они могут обломаться даже из-за расчесывания, а продолжительное трение о подушку непременно повредит их. Помимо этого, они заламываются, спутываются и теряют здоровый вид.

Еще одна причина — переохлаждение. Из-за влаги волосы становятся холодными, поэтому можно застудить волосяные луковицы. И, как пишут эксперты в материале Wday , проблемы с луковицами становятся причиной покраснения, гнойников и зуда, а систематический сон с мокрой головой может и вовсе спровоцировать болезнь.

Именно поэтому эксперты уверены: перед сном обязательно нужно высушить мокрую голову. И это поможет сохранить не только укладку, но и здоровье.