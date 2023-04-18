Почему опасно оставлять чеки в магазинах: вы будете ошарашены

Бумажные чеки в магазинах практически сразу отправляются в мусорную корзину. Далеко не все предпочитают сохранять их, однако эксперты уверены, что поступать необходимо наоборот.

Дело в том, что любой чек — это в первую очередь документ, подтверждающий покупку. Поэтому если покупатель вдруг передумал и решил вернуть в магазин товар, то сделать он это сможет лишь тогда, когда предоставит чек. Помимо этого, если продавец вдруг указал неправильную цену при расчете, которая не соответствует ценнику, то доказать это можно только с его помощью.

Выброшенные чеки нередко интересуют мошенников. Одна из распространенных схем обмана заключается в том, что злоумышленники забирают тот же товар, который купил покупатель перед ними, и уносят его из магазина, предъявив чек охраннику на выходе. К тому же мошенники по нему могут узнать часть данных картины клиента магазина и с их помощью попытаться украсть все деньги со счета.

Поэтому эксперты уверены, что чеки всегда нужно забирать с собой. Выкинуть их можно в любой момент, но только не у магазина.