«Почему они такие большие?»: на фото из дома Бородиной народ увидел одну странную вещь

Телеведущая Ксения Бородина любит фотографироваться у себя дома. На этот раз она смутила подписчиков — с таким интерьерным решением они не согласны.

В интерьере коттеджа, расположенного в элитном подмосковном поселке, преобладают стекло и металл. Цвета — холодные. Специалисты по дизайну интерьера говорят, что такая обстановка больше напоминает офис, а не уютное семейное гнездышко. Видимо, в попытке вернуть уют в свое жилище Ксения поместила на тумбу огромную бутыль с ароматическими палочками.

Подписчики знаменитости схватились за голову. Одного такого благовония достаточно, чтобы напитать ароматом весь дом. От плотного, интенсивного запаха домочадцев и гостей Бородиной могут мучить головные боли. «Почему они такие большие?» — недоумевали поклонники теледивы. Они указали, что для эстетических и релаксирующих целей можно было ограничиться благовониями меньшего размера.