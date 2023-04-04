Почему новые вещи опасно надевать после покупки: ужаснетесь, узнав правду

Шоппинг — любимое развлечение множества людей по всему миру. Обновив свой гардероб, модницы и модники стараются как можно быстрее примерить новую вещь, но надевать обновку сразу же после магазина весьма опасно для здоровья.

Проблема может заключаться в предыдущих покупателях, ведь от них на футболке или рубашке могут остаться не только, например, следы пота, но и кожные паразиты. К тому же склады одежды не всегда отличаются чистотой. И даже если на прилавке одежда выглядит красивой и чистой, то в местах хранения по ней могли бегать крысы или другие животные, переносящие опасные болезни.

Сами производители тоже могут навредить своим покупателям. Дело в том, что бренды нередко используют химикаты, которые бывают опасны. Например, часто можно встретить формальдегид, использующийся, чтобы разгладить складки на одежде. Помимо этого, и красители нередко вызывают аллергические реакции.

Решить эти проблемы поможет тщательная стирка и глажка. Поэтому новые вещи должны обязательно быть идеально чистыми перед тем, как оказаться в гардеробе, ведь в противном случае это может стать причиной множества проблем.