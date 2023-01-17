Почему новую «Мисс Вселенную» прозвали внучкой Байдена: это видео объяснит все

Американка Р’Бонни Габриэль несколько дней назад получила титул «Мисс Вселенная». Девушка покорила публику и экспертов своей красотой и эрудицией, однако далеко не все остались в восторге от ее национального костюма.

Дело в том, что на подиуме модель появилась в костюме Луны. Р’Бонни едва справлялась с огромной инсталляцией, которая должна была напомнить миру, что именно астронавты США первыми оказались на луне. С трудом перемещаясь по сцене, она все же смогла представить образ публике.

Появление Габриэль не оставили без внимания пользователи Сети. Многие заметили, насколько странно девушка выглядела, а ее походку, которая заметно отличалась от модельной, многие сравнили с походкой дедушки. Зрители шоу уверены: из-за костюма и своего поведения на сцене Р’Бонни больше похожа на внучку Джо Байдена, нынешнего президента США, чем на профессиональную модель.