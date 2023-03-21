Почему никто не хотел носить советские кеды: вы будете удивлены ответом

Жители СССР не сталкивались с дефицитом отечественных кед. Спортивную обувь выпускали сразу несколько фабрик, поэтому заполучить ее не составляло. Однако далеко не все были довольны советскими кедами и принципиально не стремились их покупать.

Дело в том, что покупателей не устраивало качество обуви. Кеды производили предприятия химической промышленности, для которых это не было основным производством, поэтому они не следили за качеством материалов и самого результата. К тому же кеды считались обувью для спортсменов-любителей, и они, как считали в то время, могли быть значительно проще, чем товары для профессионалов.

Влиял и внешний вид. Покупатели считали кеды просто некрасивыми, поэтому отдавали предпочтение редким иностранными моделям.

Таким образом, советская спортивная обувь не пользовалась успехом. Ее покупали в редких случаях и не старались беречь.