Почему нельзя желать «спокойной ночи»? Узнав причину, навсегда перестанете так делать

Фраза «Спокойной ночи!» не так безобидна, как может показаться на первый взгляд. Большинство людей произносит ее, совершенно не задумываясь о смысле, который способен вызвать оторопь даже у самых смелых.

Многие знают, что желать «спокойной ночи» не принято среди медицинского персонала. У врачей есть примета: если получаешь подобное пожелание, то можешь быть уверен, что поспать в ночное дежурство точно не удастся.

Однако даже тем, кто не имеет к медицине никакого отношения, лучше избегать такой формулировки. «Спокойной ночи» звучит схоже со «спи спокойно» — фразой, с которой провожают усопших в последний путь.

Вот почему у многих людей эти слова вызывают плохие ассоциации, а некоторым и вовсе кажется, будто им желают смерти. Чтобы избежать пугающей двусмысленности, лучше использовать нейтральное по своему значению «доброй ночи».