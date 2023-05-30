Почему нельзя желать «спокойной ночи»? Узнав причину, навсегда перестанете так делать
Не стоит испытывать судьбу.
Фраза «Спокойной ночи!» не так безобидна, как может показаться на первый взгляд. Большинство людей произносит ее, совершенно не задумываясь о смысле, который способен вызвать оторопь даже у самых смелых.
Многие знают, что желать «спокойной ночи» не принято среди медицинского персонала. У врачей есть примета: если получаешь подобное пожелание, то можешь быть уверен, что поспать в ночное дежурство точно не удастся.
Однако даже тем, кто не имеет к медицине никакого отношения, лучше избегать такой формулировки. «Спокойной ночи» звучит схоже со «спи спокойно» — фразой, с которой провожают усопших в последний путь.
Вот почему у многих людей эти слова вызывают плохие ассоциации, а некоторым и вовсе кажется, будто им желают смерти. Чтобы избежать пугающей двусмысленности, лучше использовать нейтральное по своему значению «доброй ночи».