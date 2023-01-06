Почему не полетели на орлах? В главном споре «Властелина колец» поставили точку

Этот момент терзал поклонников книги и фильма «Властелин колец» долгие годы. Наконец, был дан ответ на вопрос: почему герои не добрались до вулкана на орлах?

Уже в конце истории птицы забирают Фродо и Сэма, чтобы перенести героев к друзьям. Это и смутило фанатов вселенной Толкина, ведь гигантские орлы могли прийти на помощь намного раньше, чтобы доставить странников до места. Тогда бы героям не пришлось подвергать свои жизни опасности.

Зрители негодуют, почему Гэндальф не распорядился отправить птиц на подмогу. Однако есть мнение, что орлы подчинялись Манвэ — повелителю неба и облаков, который по непонятным причинам не стал помогать хоббитам.

Есть еще одна версия, объясняющая, почему отряд не получил помощь. Один из самых могущественных орлов Торондор был слишком заметен в небе. Его приближение и силу Саурон не мог бы не заметить и сразу же увидел бы кольцо у хоббитов. И дальше, конечно, не позволил бы его уничтожить. Вероятно, тот путь, который прошли герои, и был, как ни парадоксально, самым надежным и безопасным.