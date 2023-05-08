Почему не морковка? Как нехороший человек в «Джентльменах удачи» стал «редиской»

Ругательство «редиска» из комедии «Джентльмены удачи» навсегда вошло в наш лексикон. Так в фильме называли нехорошего человека. Однако мало кто задавался вопросом, почему был выбран именно этот овощ, а не морковка, например.

Ответ на эту загадку можно найти в биографии режиссера фильма. На момент съемок у Александра Серого был четырехлетний тюремный опыт. В места не столь отдаленные его привела ревность — режиссер приревновал свою девушку к другу и стукнул его молотком по голове. Приятель стал инвалидом, а Серый — заключенным.

Александр Иванович хотел, чтобы в сценарии картины было как можно больше тюремных словечек. Однако из-за обилия такой лексики фильм долго не допускали к прокату. Тогда создателям пришлось придумывать новый тюремный «словарь».

Сценаристы вспомнили, что когда-то «редисками» называли советских политических деятелей. Красный цвет овоща символизировал революцию, а белый — консервативность. Создатели фильма взяли это на вооружение и превратили редиску в ругательство.