Почему наследник Караченцова не пошел по стопам отца: причина заставит вздрогнуть

Николай Караченцов оставил после себя сына Андрея. Звездный наследник, вопреки ожиданиям широкой общественности, не стал продолжать дело отца и выбрал себе профессию, никак не связанную с актерством.

Окончив МГИМО, Каранченцов-младший стал адвокатом. Однажды он признался, что все же мог пойти по стопам родителей, тем более что его мать, известная актриса Людмила Поргина, ратовала за это. В частности, она хотела, чтобы ее наследник снялся в главной роли в детском фильме: его уже ждали на съемочной площадке. Но тут в дело вмешался отец, озвучивший свою четкую и весьма категоричную позицию.

«И так достаточно актеров в семье», — приводит слова Николая Петровича его сын.

Как пишет портал «7 дней», артист хотел, чтобы его наследник занимался чем-то другим. Караченцов-младший прислушался к пожеланиям папы, о чем, судя по всему, совсем не жалеет.