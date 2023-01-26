Почему Надя из фильма «Любовь и голуби» на старости лет осталась никому не нужна

Карьеру Нины Дорошиной можно назвать одной из самых ярких в советском кинематографе. Кроме культовой комедии «Любовь и голуби» ее талантливую актерскую игру можно увидеть в фильмах «Первый эшелон» и «Конец старой Березовки».

Профессиональный успех приносил женщине много радости, но вне съемочной площадки она долго не могла обрести личного счастья. В отношениях с Олегом Ефремовым артистка пережила много мучений и изрядно настрадалась. Избранник помешал ей выйти замуж за Олега Даля и не позволил сойтись с режиссером Юрием Чулюкиным.

После всех испытаний Дорошина все же встретила мужчину своей мечты. Им оказался Владимир Ишков, который был обычным театральным мастером по свету. Союз счастливо просуществовал 20 лет — до самой смерти супруга. После этой потери актриса оказалась совершенно одна. К тому же в последние годы она сильно заболела, что лишь усиливало одиночество. У нее не было детей, а помощи она могла ждать лишь от соседей.