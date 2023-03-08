Почему на самом деле в СССР все мечтали о сервизе: ответ вас ошарашит

Фарфоровый сервиз стал одним из символов жизни в СССР. Во многих квартирах изящная посуда стояла на видном месте и доставалась лишь в исключительных случаях. И ради красивых тарелок люди были готовы идти на жертвы и стоять в очередях.

Как оказалось, высокий статус у фарфоровых сервизов появился не просто так. Редкий и ценный сервиз мог легко стать отличным подарком на юбилей или свадьбу, а мог, как и хрусталь или столовое серебро, стать приданым.

Помимо этого, ценность определялась и тем, как сложно было получить сервиз. Наборы не всегда продавали даже в «Доме фарфора» и распространялись через «своих», поэтому просто так комплект посуды приобрести было практически невозможно.

И именно поэтому советские граждане так стремились получить заветный сервиз. Это был признак роскоши и благополучия, а также, например, инвестиция в будущее подрастающих поколений.