Почему на самом деле султан Сулейман распустил гарем: такого вы не ожидали

Роспуск гарема на самом деле никогда не происходил по щелчку пальца падишаха. Все наложницы и одалиски находились на полном обеспечении у властителя Османской империи. Отпустить их — это фактически означало выгнать на улицу, где непривычные к тяжелому труду девушки могли погибнуть. Но однажды это все-таки произошло, и Хюррем здесь ни при чем.

Впрочем, по одной из версий, именно она устроила знаменитый пожар в Старом дворце — в здании, которое современник султана описывал как райский сад, где каждая прихоть проживающих там женщин незамедлительно выполняется. Якобы Роксолане так хотелось переехать поближе к Сулейману, что она подожгла сераль. В пользу этой версии говорит и то, что ее имущество пострадало меньше всего. Однако прямых доказательств ее вины нет.

Старый дворец сгорел, и султан решил распустить гарем: масштабные разрушения после пожара требовали долгого и затратного восстановления. Сулейман выдал часть девушек за своих военачальников. Другая часть после женитьбы падишаха на Хюррем перебралась вместе с ними в Топкапы.