Почему на самом деле слесарь Гоша сбежал от Катерины: причина несказанно удивит

Уход Гоши от Кати в фильме «Москва слезам не верит», пожалуй, является одним из самых драматичных поворотов в сюжете. Герой Баталова не смог вынести, что его спутница не рядовая рабочая, а директор комбината.

Но, вероятно, это была не единственная причина его категоричного поступка. Изначально ничто не предвещало беды: троица спокойно ужинала, а все неурядицы вроде бы остались позади. И тут как гром среди ясного неба раздался звонок в дверь, а на пороге стоял злосчастный Рудик.

Импозантный незнакомец пришел с презентами и явно застал Гошу врасплох. Слесарь и не мог подумать, что в кругу его возлюбленной могут вращаться подобные лощеные кадры. А тут еще выяснилась вся правда о Екатерине, и слесарь посчитал себя лишним в этой «великосветской» компании. Появление Рудика, оператора с самого «Останкино», стало для Гоши ударом. А разговоры о том, что Екатерину показывают по ТВ — это не что иное, как сигнал «сматывать удочки», как пишет дзен-канал «Эх, прокачу! ».