Почему на самом деле разводятся Дмитренко и Рапунцель: ответ вас просто шокирует

Пять лет назад звезды «Дома-2» Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель стали мужем и женой. Супруги считались образцовой семьей, рассказывая о своей жизни в социальных сетях. И новость об их разводе стала настоящим шоком для поклонников.

О причинах расставания рассказал Дмитрий. По его словам, инициатором развода стала Рапунцель, которой не понравилось, что он все еще не оформил на детей доли в их новой квартире.

Многочисленные поклонники были удивлены и новостью о разводе, и его причиной. Обсуждая ситуацию, многие отметили, что считали супругов идеальной семьей, а развод из-за квартиры кажется им странным поводом разрушить семью.

«Была уверена, что вы любите друг друга...», «Настоящая семья бы справилась с этой проблемой», «Не ожидала от вас такого», — пишут поклонники.

Другая же часть фанатов призналась, что не верит знаменитостям. По их мнению, они специально рассказали о разводе, чтобы привлечь внимание к своим аккаунтам, а на самом деле не собираются расставаться.