Почему на самом деле Пьеха попал в реанимацию: это то, о чем вы думаете

Стас Пьеха заставил всех фанатов беспокоиться о своем здоровье в прошедшие выходные. Как признался артист в своих социальных сетях, он был госпитализирован в одну из столичных больниц из-за проблем с сердцем. Музыкант честно рассказал о результатах анализов и исследований и отметил, что далеко не первый раз оказывается на больничной койке.

Как оказалось, проблемы с сердцем у Пьехи начались из-за продолжительной зависимости от запрещенных препаратов. По словам врача Юрия Конева, несмотря на годы трезвости, музыкант все равно сталкивается с последствиями своего пагубного пристрастия.

«Связь сегодняшних проблем с употреблением в молодости запрещенных веществ очевидна», — рассказал эксперт «Комсомольской правде».

Конев особенно подчеркнул, что подобные зависимости приводят к деградации всего организма, поэтому в будущем Пьеха будет все чаще оказываться под наблюдением врачей.