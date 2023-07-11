Почему на самом деле нельзя выбрасывать мусор по вечерам? Такого объяснения не ожидаете

Сегодня многие россияне следуют приметам и верованиям, даже не догадываясь, откуда они произошли. Однако даже у самых странных обычаев есть свое объяснение.

К примеру, уже в старину считалось, что мусор не стоит выбрасывать по вечерам. Бытовые отходы имели большое значение для древних славян. Они верили, что, избавляясь от ненужного хлама после захода солнца, жители дома могут ненароком привлечь на себя порчу и сглаз, поскольку именно в это время суток колдуны проводили свои таинства.

Кроме того, люди верили, что мусор хранит в себе положительную энергетику. Если в жилище все было в порядке, то отходы переносили в новый дом с надеждой, что вместе с ними перейдет и дух. К тому же старые и уже ненужные вещи использовали в различных обрядах. Для того чтобы защитить человека от вредоносного сглаза, его окуривали дымом горящего мусора.