Почему на самом деле Медведева ушла из Comedy Woman: правда вас ошарашит

В течение шести лет Наталия Медведева была одной из участниц проекта Comedy Woman. Артистка считалась одной из самых ярких в шоу, но в 2014 году неожиданно оставила программу.

С того времени поклонники активно гадали, из-за чего знаменитость решила покинуть такое популярное шоу. Многие предполагали, что это может быть связано с личной жизнью, ведь в 2012 году она вышла замуж за Александра Коптеля, а в 2015 году у пары родился сын Илья. На самом же деле уволилась Медведева из-за постоянных конфликтов с продюсерами шоу.

По словам самой артистки, создатели программы никогда не прислушивались к ней. Она постоянно предлагала все новые и новые номера, но каждый раз слышала критику. При этом, как она призналась в шоу «Эмпатия Манучи», если ее идеи все-таки оказывались смешными, то никто не стремился извиниться или признать ее талант.

В итоге Медведева приняла решение расстаться с Comedy Woman и уйти в сольное плавание. Она сконцентрировалась на игре в кино и участии в других проектах, а свой уход спустя годы считает абсолютно правильным решением.