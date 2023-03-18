Почему мы могли не увидеть фильм «Любовь и голуби»: причина вас поразит

Лирическая комедия «Любовь и голуби» сегодня считается классикой советского кино. Не одно поколение зрителей осыпает ленту комплиментами, но мало кто знает, что их любимый фильм должен был выглядеть совершенно иначе.

Дело в том, что цензоры, увидев финальный монтаж ленты, не остались в восторге. Им показалось, что герои чересчур часто пьют алкоголь и создают тем самым весьма неприятный образ крестьянина и жителя деревни. По этой причине они заставили Владимира Меньшова вырезать все сцены с распитием спиртных напитков, а когда он отказался, отстранили от работы, назначив в фильм другого режиссера.

В течение трех месяцев новый постановщик избавлялся от ненужного материала, а Меньшов в это время страдал от депрессии. Но режиссеру повезло, ведь фильм Леониду Брежневу показали именно в его версии. И лента так понравилась генеральному секретарю партии, что он запретил как-то ее изменять и велел выпустить в оригинальном виде.