Почему молодежь в СССР обожала отдыхать в Юрмале: причина проста

Во времена СССР Юрмала была одним из самых популярных курортов. Тысячи жителей страны мечтали провести отпуск именно там, в частности советская молодежь. При этом климат на берегу Рижского залива был значительно хуже, чем в Крыму или Сочи.

Дело в том, что популярна Юрмала была не только из-за своей природы. Курорт привлекал путешественников своей близостью к западным странам. Культура там была совершенно другой, а правила — не такими строгими как в других советских республиках. Отличалась и развлекательная программа. В городе регулярно проводились фестивали и концерты, а в гостиницах сервис был значительно лучше.

Помимо этого, оказавшись в Юрмале, туристы могли прикоснуться к необычной архитектуре, которая заметно отличалась от Москвы и даже Ленинграда. И именно поэтому студенты СССР как праздник воспринимали путевку именно на балтийский курорт, а не в любое другое место СССР.