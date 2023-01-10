Почему молодежь ненавидит «Иронию судьбы»: ответ несказанно удивит

«Ирония судьбы, или С легким паром!» уже давно стала классикой отечественного кино. Однако новое поколение готово бросить вызов старшим и их киновкусам, ведь молодежи фильм Эльдара Рязанова вовсе не кажется безупречным.

Так, зрители раскритиковали главных героев за их отношение к домашним животным. В квартире у Жени Лукашина они обнаружили измученных рыбок, выживающих в позеленевшем аквариуме. Надя тоже отличилась в этом вопросе — в ее доме находится чучело птицы. Такое обращение с братьями меньшими не оставило молодых зрителей равнодушными. Они признались, что им стыдно за главных героев и их чудовищное отношение к представителям фауны.

И это далеко не все, что возмутило нынешнее поколение двадцатилетних в рязановском фильме. Например, многих удивили простецкие и дешевые гитары у главных героев. По словам молодежи, сыграть на таких инструментах мелодии из фильма в принципе невозможно. Покоробил зрителей еще один момент с животным. Ужаснула сцена, где Женя целует дога в лифте. По словам молодежи, собаки не переносят перегар, и Лукашин подверг себя серьезной опасности, целуясь с чужим питомцем. Слова негодования передает издание «Московский комсомолец ».