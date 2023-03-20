Почему многие женщины СССР отказались досматривать «Санту-Барбару»: причина изумляет

Антагонисты часто кажутся зрителям привлекательнее и интереснее главных героев. И это неудивительно, поскольку без отрицательного персонажа картина будет казаться скучной, а сюжет вряд ли получит быстрое развитие.

Без антигероя не могут обойтись и мыльные оперы. К примеру, в телесериале «Санта-Барбара» эту роль исполнил мужественный Лэйн Дэвис. Он сыграл циничного человека, который нередко зло подшучивал над остальными персонажами. К тому же было заметно его пристрастие к выпивке и пренебрежительное отношение к окружающим. А в одном эпизоде он даже подрался со священником.

Но, несмотря на все это, яркий герой полюбился зрительницам. А советские женщины называли своих домашних котов в честь Мэйсона Кэпвелла. Поэтому, когда дамы узнали, что актера заменят, их разочарованию не было предела. Некоторые после этой новости уже не хотели досматривать сериал.