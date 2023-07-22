Почему Мишка? Кто приложил руку к созданию главного символа советской Олимпиады

В июле 1980-го в СССР состоялось торжественное открытие Олимпийских игр. Главным символом этого масштабного международного мероприятия стал очаровательный Мишка, который так трогательно пускал слезу на церемонии закрытия.

Талисман навсегда вошел в историю советской культуры. Однако мало кто знает, откуда взялся этот Мишка и почему он вообще стал символом Олимпиады.

В конце 80-х оргкомитет объявил конкурс на лучшее изображение медведя. Этот зверь был взят из русских сказок, в которых он часто фигурирут. Так, «отцом» олимпийского талисмана стал художник Виктор Чижиков, который создавал иллюстрации к детским книгам. Но это было только начало пути. Образ персонажа дополнял каждый участник творческой группы, работавшей над церемониями открытия и закрытия Олимпиады. Они придумали, как «выдавить» из Мишки слезу с помощью флажков.

Труды постановщиков были высоко оценены. Они получили Государственную премию СССР, также им заплатили хорошие деньги и разрешили купить «Волгу.