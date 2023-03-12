Почему мировые легенды умирали в 27 лет: ответ дали астрологи

В этом возрасте нужно быть очень внимательным к себе и своим желаниям.

Цифра 27 в творческой среде давно считается едва ли не проклятой. Именно в этом возрасте трагически ушли из жизни многие звезды мировой музыки: блюзмен Роберт Джонсон, фронтмен The Doors Джим Моррисон, легендарный гитарист Джими Хендрикс, вокалист Nirvana Курт Кобейн, знаменитая певица Эми Уайнхаус и другие.

И только недавно астрологи раскрыли причину такой судьбы знаменитостей: оказывается, возраст 27 лет — это одна из самых опасных точек в девятилетних циклах человеческой жизни.

Каждые 9 лет заканчивается определенный отрезок жизни, и наступает своеобразная пиковая точка. В 27 лет эта точка проходит под знаком Черной Луны, которая будит в человеке множество страстей и соблазнов, сопротивляться которым могут лишь единицы, передает Wday.ru.

У кого-то, как у Роберта Джонсона, причиной трагедии становится повышенное влечение к сексу, кто-то, как Джими Хендрикс или Эми Уайнхаус, не в силах одолеть тягу к спиртному и запрещенным веществам, а кто-то, подобно Кобейну, может и вовсе решить свести счеты с жизнью.