Почему Михримах не вышла замуж после смерти Рустема: ответ потрясет фанатов сериала

Каким бы достоверным с точки зрения истории ни был сериал, его создателям приходится идти на уловки, чтобы вызвать яркие эмоции у зрителей. Так было и во всеми любимом «Великолепном веке».

Дочь Сулеймана Михримах преподнесена через призму боли и одиночества: она несчастна в любви, ведь любимый мужчина ее отверг, а с Рустемом-пашой она была вынуждена провести всю жизнь, тайно испытывая чувства к самому обыкновенному лекарю. На самом деле все было совершенно не так, как показано на экранах.

Рустем и Михримах искренне любили друг друга, у них даже была общая страсть — благотворительность. Истинной причиной одиночества дочери Сулеймана стала смерть ее мужа в 1561 году из-за затяжной болезни, которую вылечить в те времена было просто невозможно. Женщина была абсолютно счастлива в любви — настолько, что после смерти визиря так не смогла полюбить кого-то вновь.