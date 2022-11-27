Почему мгновений весны в сериале о Штирлице именно 17? Серий было лишь 12

Советский фильм «Семнадцать мгновений весны» вышел на экраны в 1973 году. В его основу был положен роман Юлиана Семенова о выдуманном разведчике Штирлице. При этом военные события сюжета действительно имели место в прошлом. Многие зрители не сразу догадались, почему фильм имел именно такое название. Поначалу некоторым из них казалось, что оно отсылает к числу серий, однако их в телефильме было всего 12.

Как оказалось, именно 17 эпизодов из жизни Штирлица и были продемонстрированы в картине. Хотя и это число было взято условно, ведь кроме событий, которые пришлись на весну 1945 года, в ленте нашлось место и для воспоминаний разведчика.

Кстати, в книге это название объяснялось более логично. Семенов описал ровно 17 дней опасной работы Исаева. Во время подготовки к съемкам фильма он и вовсе предлагал подробно остановиться лишь на паре из них.

Кроме того, для ленты была подобрана песня Марики Рекк «Семнадцать мгновений апреля». Фильм с ее участием несколько раз пересматривал разведчик. Такое название собирались дать и самой картине о Штирлице, но, после того как хронология сюжета расширилась, апрель «вырос» до весны.