Почему Малахов скрывает лицо сына от Шкулевой: причина серьезнее, чем кажется

Сыну Андрея Малахова в этом году исполняется шесть лет. Но, как выглядит ребенок шоумена, публика понятия не имеет: с момента рождения телеведущий скрывает мальчика от прессы и не показывает в социальных сетях. По словам Малахова, он это делает намеренно.

Александр, сын Андрея Малахова и его жены Натальи Шкулевой, родился в 2017 году. Сам шоумен признается, что мальчик растет очень умным, с прекрасным чувством юмора и с артистическим талантом. Малыш всегда радовал семью исполнением веселых песен и, казалось бы, мог стать продолжателем звездной династии. Но ведущей такой жизни ребенку не желает.

Малахов заявляет, что не собирается скрывать Сашу вечно, но планирует предоставить это решение ему самому. Когда мальчик будет готов появиться на публике, тогда Андрей и представит его поклонникам. Фотографии с супругой звезда ток-шоу также практически не выставляет, поэтому в Сети регулярно ходят разговоры о возможном разводе пары.