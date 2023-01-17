Почему лучшая актриса СССР променяла родину на Францию и не хочет возвращаться

Маргарита Володина в прошлом веке была прекрасной драматической актрисой и одной из самых знаменитых во всем Союзе. Но эта слава оказалась для нее не самым главным приоритетом в жизни.

Молодая девушка попала на большие экраны благодаря своему будущему мужу Самсону Самсонову, который позже подарит ей главную роль в фильме «Оптимистическая трагедия». В этой экранизации пьесы Вишневского артистка сыграет комиссара и за это получит признание многих поклонников.

Поскольку супругом женщины был знаменитый режиссер, у нее не было проблем с работой. Однако брак распался, как и последующие два союза. Вскоре наступили трудные 90-е, которые сильно сказались и на киноиндустрии. Маргарита не знала, чем заняться, но дочь вовремя пригласила ее во Францию.

Там женщина живет по сей день и не планирует возвращаться на родину. Единственное, что она сохранила в память о своей стране, — это русская церковь, которую Володина регулярно посещает. Но карьеру она забросила, а всю себя посвящает семье.