Почему Леонова звали Доцентом, если педагогом был его клон: тайна раскрыта

Доцент из комедии «Джентльмены удачи» по праву считается одним из самых колоритных персонажей в кино. Поклонники фильма много лет ломают голову над прозвищем героя, ведь непонятно, как криминалитет стал обладателем ученого звания. Вот на что стоит обратить внимание.

Персонаж Евгения Леонова может похвастаться обилием самых разных наколок. Эти татуировки многое расскажут о личности Доцента и его темном прошлом. Например, лампочка на левой руке символизирует, что жулик является наставником новичков в суровом криминальном мире. Именно благодаря этому герой и получил свое знаменитое прозвище, ведь Доцент выступает своего рода просветителем.

Также татуировка с черепом говорит о том, что перед нами вор в законе. Якоря на плечах носителя символизируют его стремление к свободе. А кот, изображенный на правой руке, выдает вора-домушника.

Режиссер этого фильма Александр Серый знал не понаслышке о тюремной культуре. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы за преступление. Там, в местах не столь отдаленных, Серый и «просветился».