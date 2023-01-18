Почему Леонардо ДиКаприо перестал следить за фигурой: правда несказанно удивит

Признанный красавчик Голливуда Леонардо ДиКаприо сегодня пребывает не в лучшей форме. Актер солидно располнел и, что самое удивительное, даже не пытается скрыть пухлые телеса. Почему секс-символ мирового кино перестал следить за своей формой?

ДиКаприо всю жизнь страдает от пагубной привычки — «заедать» стресс и тревоги. Время от времени артист худел специально ради ролей, сидел на жестких диетах или вообще голодал неделями. Но как только роль была сыграна, Лео возвращался к любимым вкусностям и снова набирал вес.

Однажды режиссер Мартин Скорсезе решил взяться за ДиКаприо и прибегнул к манипуляциям: никаких ролей и гонораров не будет, если он не откажется от спагетти и вина. Лео не на шутку напугало такое беспросветное будущее. Актер взялся за себя, пошел к психотерапевту и сел на диету. Вскоре ему удалось сбросить целых 15 килограммов.

Но привычка следить за собой с годами изрядно поднадоела ДиКаприо. Актер давно перестал изнурять себя диетами, и сегодня он не стесняется смело демонстрировать свой пухлый обвисший живот. С другой стороны, зачем ему пресловутые кубики? Ведь Лео является драматическим актером, а здесь главное — харизма, которой ДиКаприо не занимать.