Почему культовый «Гараж» запрещали к показу в СССР: эти кадры вас точно шокируют

Показ блистательной ленты Эльдара Рязанова «Гараж» прошел не по плану режиссеру. В некоторых городах эта сатирическая картина была принята чиновниками в штыки. И вот по какой причине.

Администрацию Ивановской области смутил отрицательный персонаж Вячеслава Невинного. Оказалось, он был поразительно похож на главу региона. Из-за этого прокат картины в области не состоялся. Жители смогли оценить комедию лишь спустя шесть лет, когда их главу перевели в Москву. Позднее Рязанов предположил, что инициатором этой отмены стал подчиненный двойника Невинного, а не сам руководитель. Кроме того, фильм не показали в Астраханской области. Однако причину режиссер так и узнал.

В своей комедии Рязанов затронул множество актуальных социальных проблем. Режиссер положил в основу сюжета реальную историю, которая произошла с ним. Как-то он присутствовал на заседании гаражного кооператива и лично увидел, как интеллигенты превращались в прагматичных циников из-за вожделенного бокса.