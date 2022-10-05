Почему Крот в чешском мультфильме был немой: заговорил всего раз

Приключения Крота и его друзей стали одними из самых популярных в мире. Миллионы детей до сих пор с удовольствием смотрят каждую серию этого мультфильма. При этом ни Крот, ни другие герои не разговаривают. Оказывается, это было сделано для удобства продюсеров.

Первая серия будущего хита вышла в 1957 году. Крота и его друзей придумал чешский художник Зденек Милер, он и нарисовал первый эпизод, который назывался «Как Крот штанишки надел». В той серии главный герой разговаривал и общался со зрителями и со своими друзьями. Выпуск снискал грандиозный успех, Милер получил «Золотого льва» на Веницианском кинофестивале и заказ на новые эпизоды.

Во время работы над следующими сериями Милер понял, что сериал будет популярен во всем мире. И, чтобы продюсерам из других стран не пришлось заниматься дубляжом, он лишил полностью отказаться от речи героев. Милер построил сюжеты так, чтобы все в них было понятно без слов, и в таком формате начал выпускать мультфильм.

В итоге предположение художника сбылось. Мультфильм действительно стал хитом во многих странах, а юные зрители прекрасно понимали простые сюжеты и без слов. За время работы Милер выпустил 63 эпизода, при этом разговаривал Крот всего один раз — в самой первой серии.