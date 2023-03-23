Почему Кристина Асмус до сих пор живет в доме бывшего: все до смешного просто

Кристина Асмус, как известно, до сих пор живет в роскошном доме своего экс-супруга Гарика Харламова вместе с их дочерью. Поклонники гадают, почему актриса все никак оттуда не съедет. Неужели между супругами еще что-то есть? Причину своего решения Асмус озвучила сама.

Кристина призналась, что ей в удовольствие жить в таком размеренном ритме и заниматься огородом. Для актрисы это равноценно отдыху в хорошем санатории, но за санаторий надо платить, а Асмус все достается бесплатно. Вот и вся причина.

О совместном проживании Кристины и Гарика в его загородном коттедже стало известно три года назад. Кроме самого Харламова в этом доме проживает и его мать. А недавно поползли слухи, что у юмориста появилась новая возлюбленная Катерина Ковальчук. Если она поселится в коттедже, то может развернуться целая семейная драма.

Но если актриса видит очевидные плюсы проживания в особняке Гарика, то пока ее все устраивает. Видимо, это ей ближе, чем шум и суета большого города. Об этом рассказала Лена Миро в своем ЖЖ.