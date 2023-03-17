Почему красавицу Татьяну Клюеву не взяли на роль Настеньки из «Морозко»: ответ на фото

Татьяна Клюева прославилась после выхода сказки «Варвара-краса, длинная коса», где исполнила главную роль. Ранее режиссер Александр Роу хотел, чтобы актриса сыграла в его картине «Морозко» Настеньку, но она не прошла кастинг.

Позднее Клюева признавалась, что причиной провала стала ее внешность. По словам Татьяны, в те годы она была слишком хрупкой и миниатюрной девушкой, поэтому Роу выбрал Наталью Седых. Однако фотографии юной Клюевой говорят об обратном.

За четыре года до сказки, прославившей Татьяну на всю страну, с ее участием вышел детский приключенческий фильм «Акваланги на дне». Клюевой было всего 14 лет, но она не выглядела как миниатюрная худышка. Татьяна обладала пышными формами, а ее пухлые щеки занимали почти весь экран. Получается, актриса соврала, назвав причину отказа Роу.

Очевидно, что такая Настенька выглядела бы неубедительно. Поэтому режиссер отдал предпочтение изящной и тонкой фигуристке Наталье Седых, которая блестяще справилась с ролью. А постройневшая и похорошевшая Клюева появилась уже в следующей картине сказочника, после чего стала всесоюзной звездой.