Почему кот смотрит в пустоту: такого ответа вы не ждали

Он видит то, что не дано рассмотреть человеку.

Иногда домашние питомцы будто застывают на одном месте, уставившись в пустоту. Многих людей шокирует подобное поведение, кто-то даже связывает это с мистикой.

На самом деле коты видят не потусторонних сущностей и не привидений. Зрение домашних любимцев устроено таким образом, что они способны замечать мельчайшие детали, недоступные взгляду человека. Например, игра света или перемещение пылинок в воздухе может привлечь внимание «хвостатого».

Природное любопытство заставит кота, заметившего какие-то движения, ждать повторения этого момента. Поэтому животное может долго сидеть, всматриваясь в пустоту.

Учеными было доказано, что коты способны распознавать световые спектры, недоступные людям. Так, они могут увидеть даже ультрафиолетовые лучи, а их слух улавливает тонкие ультразвуковые волны.