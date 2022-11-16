Почему космонавты смотрят «Белое солнце пустыни»: традиция появилась неспроста

Долгие годы астронавты перед полетом выполняют один и тот же ритуал.

Работа космонавтов считается одной из самых опасных в мире. Отважные люди, рискуя своей жизнью, отправляются в путешествия в космос, где проводят не одну неделю в полной невесомости. И, как оказалось, в их жизни есть весьма необычные ритуалы, которые помогают им справиться с напряжением от такой профессии.

Так, на космодроме Байконур в течение долгих лет перед каждым полетом космонавты смотрят картину «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля. Фильм показывают накануне вылета, и ни один экипаж на протяжении многих лет еще не нарушил эту традицию.

Причин, по которым зародилось это правило, существует несколько. Согласно одной версии, впервые картину показали перед полетом «Союза-12», чтобы успокоить космонавтов, так как до этого трагически погибли все члены экипажа «Союза-11». Знаменитый фильм помог астронавтам собраться с мыслями, а после они шутили, что вместе с ними на орбиту полетел и товарищ Сухов в исполнении Анатолия Кузнецова.

Другая же версия более прозаична. Дело в том, что картина отличается эталонной операторской работой. И космонавтам нужно ее смотреть, чтобы настроиться на правильное построение кадра и точно справиться с частью предстоящих обязанностей.

При этом сами покорители космоса не догадываются, почему именно им приходится смотреть фильм, но из-за суеверия никогда не нарушают многолетнюю традицию.