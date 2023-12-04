Почему кошки к одним людям ластятся, на других шипят: ответ удивит многих

Многие владельцы кошек верят в способность питомцев отличать плохих людей от хороших. Именно этим объясняют поведение пушистых любимцев, когда те убегают и прячутся от случайных гостей, сантехников или клинеров. А при попытке приблизиться могут даже ударить лапой или укусить.

Но могут ли коты на самом деле распознавать скрытые мысли и намерения человека? Однозначного ответа на этот вопрос нет, исследований никто не проводил. Так что подтвердить или опровергнуть теорию вряд ли получится.

Зато доподлинно известно другое: у четвероногих любимцев органы чувств развиты гораздо лучше, чем у человека. Например, слышат они в диапазоне примерно 65 кГц, а человек довольствуется лишь 20 кГц. Острота зрения и обоняния тоже в разы выше.

А еще кошки — хищники. Значит, они наблюдательны, внимательны и постоянно оценивают окружающую среду на наличие опасности. Если милый питомец при виде какого-то человека превращается в разъяренную фурию, это еще не значит, что тот плохой.

Но, вероятно, что-то в поведении заставило животное считать его угрозой. Это может быть скрытая нелюбовь к зверям, стрессовое состояние или даже выпитый накануне бокал красного. Поэтому выводы о характере на основании реакции любимца делать все-таки не стоит. А вот повнимательнее приглядеться к тому, кто попал в кошачью опалу, можно. Это никому не навредит.