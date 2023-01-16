Почему коллеги Рыбникова со стыдом вспоминали съемки его последнего фильма

Немногим возрастным актерам удается сохранить свою прежнюю популярность и славу. С годами многих из них все чаще обходят стороной, а даже если и приглашают на съемки, то это эпизодические и очень короткие роли.

Молодой Николай Рыбников был яркой звездой советских фильмов. Ему прекрасно удавалось играть молодых и инициативных рабочих, а зенитом его карьеры стал фильм «Девчата», в котором он воплотил на экране Илью Ковригина. Эта роль стала для артиста самой успешной, и больше у него не было таких же популярных работ.

Мужчина не молодел, и со временем его стали меньше приглашать на съемки. Рыбников смирился и не отказывался даже от самых маленьких ролей. Из-за этого изменилось и поведение актера. В фильме «Изыди!» его коллеги отмечали, что он всячески пытался выслужиться перед режиссером картины. Артист старался угодить Дмитрию Астрахану и постоянно спрашивал его мнение об отыгранных дублях. Такое раболепие смущало всех присутствующих на площадке людей.