Почему Кобзона терпеть не могли организаторы концертов: ответил очевидец

Почти за 60-летнюю карьеру Иосиф Кобзон стал любимым певцом сначала у советских, а потом и у российских слушателей. Его творчеством восхищались и рядовые жители страны, и первые лица государства. А коллеги вспоминали, что артист был еще и невероятно порядочным человеком, который ценил дружбу и помогал близким. По-особенному тепло Кобзон относился и к своим поклонникам. И из-за этого его недолюбливали некоторые организаторы концертов.

Один из очевидцев припомнил в Сети, что работники концертного зала «Фестивальный» в Сочи с ужасом ждали гастролей артиста. Их основные претензии были связаны с тем, что певец выкладывался на сцене по полной и выходил на «бис» столько, сколько этого требовали зрители. В результате выступления затягивались до глубокой ночи.

«Он не мог остановиться и после концерта пел еще потом у себя в машине и в квартире», — поделились информацией комментаторы на Дзен-канале «ГалереуС ».

Кобзон сильно выделялся на фоне остальных артистов, для которых гастроли в Сочи были долгожданным летним приключением. Работники гостиниц признавались, что куда больше времени такие исполнители проводили в развлекательных заведениях, чем на концертах и репетициях. Сплетнями об их поведении в барах и ресторанах еще несколько месяцев делились между собой жители Сочи. Но за Иосифом Кобзоном таких слухов никогда не водилось.