Почему книги в СССР были на вес золота: ответ очень прост

Жители страны не просто так охотились за редкими изданиями.

Домашние библиотеки советских граждан часто ломились от различных книг. Любители литературы собирали целые серии знаменитых писателей и не боялись простоять в очередях, пытаясь раздобыть очередной том. Связана же ценность литературы была с несколькими факторами.

Именно по домашней библиотеке оценивали и благосостояние хозяев дома, и их любовь к культуре. Также, глядя на большое число редких книг, многие понимали, насколько хваткими были их друзья, ведь получить тот или иной том порой было весьма непросто.

Помимо этого, на ценность повлиял и эксперимент, по которому ценные издания менялись на макулатуру. Так, чтобы получить нужную книгу, необходимо было сдать необходимое количество килограммов бумаги. В обмен неравнодушный гражданин получал талон, по которому и получал заветное издание. Поэтому для многих книги Дюма или Толстого были напрямую связаны с тяжелым трудом сдачи ненужной бумаги.

И именно из-за этих факторов книги особенно ценились в советское время. Люди с уважением относились к держателям больших библиотек, которые передавались в семьях по наследству и считались гордостью дома.