Почему Катерина все же выбрала Гошу: удивитесь, но правду раскрыли американцы

Народно любимая картина «Москва слезам не верит» стала, пожалуй, самым известным советским фильмом за рубежом. Иностранцы до сих пор с любопытством пересматривают ленту Владимира Меньшова и делятся своими впечатлениями.

Американские зрители оценили в первую очередь реалистичность сюжета. В центре истории беременная девушка, оставленная легкомысленным ухажером. Екатерина воспитывает дочь одна, а параллельно строит карьеру. В конце истории по закону жанра она должна или принять свое одиночество, или выйти замуж за идеального мужчину. Но режиссер идет по наиболее реалистичному пути и сводит Тихомирову с простым парнем, которому далеко до безупречности. В этом плане фильм очень схож с жизнью.

Иностранцы признают все несовершенства Гоши, но отчасти понимают выбор Екатерины. Женщина просто устала бороться и тащить весь житейский груз на своем горбу. А тут появился уверенный и смелый Гоша, который готов решать все вопросы. Героине, привыкшей все делать самой, эти отношения кажутся спасением. И то, что он далеко не ее поля ягода, Екатерину вовсе не смущает. Своим мнением поделился один из рецензентов на сайте imdb.com.