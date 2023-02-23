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Почему Катерина все же выбрала Гошу: удивитесь, но правду раскрыли американцы

23 февраля 2023 20:00
Почему Катерина все же выбрала Гошу: удивитесь, но правду раскрыли американцы

Дело не в чувствах.

Народно любимая картина «Москва слезам не верит» стала, пожалуй, самым известным советским фильмом за рубежом. Иностранцы до сих пор с любопытством пересматривают ленту Владимира Меньшова и делятся своими впечатлениями.

Американские зрители оценили в первую очередь реалистичность сюжета. В центре истории беременная девушка, оставленная легкомысленным ухажером. Екатерина воспитывает дочь одна, а параллельно строит карьеру. В конце истории по закону жанра она должна или принять свое одиночество, или выйти замуж за идеального мужчину. Но режиссер идет по наиболее реалистичному пути и сводит Тихомирову с простым парнем, которому далеко до безупречности. В этом плане фильм очень схож с жизнью.

Иностранцы признают все несовершенства Гоши, но отчасти понимают выбор Екатерины. Женщина просто устала бороться и тащить весь житейский груз на своем горбу. А тут появился уверенный и смелый Гоша, который готов решать все вопросы. Героине, привыкшей все делать самой, эти отношения кажутся спасением. И то, что он далеко не ее поля ягода, Екатерину вовсе не смущает. Своим мнением поделился один из рецензентов на сайте imdb.com.

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит», 1979
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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