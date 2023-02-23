Почему «Карнавальную ночь» не доверили Гайдаю: ответ скрывали почти 40 лет

«Карнавальная ночь» до сих пор является одной из любимых новогодних комедий у россиян. Режиссером выступил малоизвестный на тот момент Эльдар Рязанов. Но вполне вероятно, что за «штурвал» могли посадить начинающего Леонида Гайдая. Что бы из этого вышло?

Ответ на этот вопрос можно найти в одном из номеров сатирического журнала «Крокодил», который вышел почти 40 лет назад. Авторы пофантазировали на тему, как могла бы выглядеть «Карнавальная ночь», если бы ее снял Гайдай.

По их мнению, вышел бы абсурдный экшен в духе американских комедий, где все герои падают, спотыкаются и подпрыгивают. Один из персонажей обзаводится громадной шишкой после удара бутылки от шампанского, а другой почти в то же время выделывает сальто. Елочные игрушки взрываются, и в конце всех этих злоключений герои в порванных костюмах чокаются друг с другом.

Получилась бы натуральная ерунда, не способная удержать внимание зрителей даже пять минут. Возможно, именно поэтому о несостоявшейся «Карнавальной ночи» Гайдая забыли, а сам журнал скрыли и бросили его на полку, где он пропылился сорок лет. Об этом рассказал Дзен-канал kin0guru.