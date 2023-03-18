Почему Качок из «Иванушек» в начале карьеры выступал в черных очках: ахнете, узнав правду

На российской эстраде было немало популярных музыкальных групп, чьи хиты люди слушают и по сей день. Но из всех коллективов именно «Иванушки International» остаются самым известным и любимым бойз-бэндом среди слушателей.

Одним из ярких и запоминающихся участников за все время существования группы стал Кирилл Андреев. Поклонникам понравились вокальные данные певца, а также его внешний вид. Фанаты даже прозвали вокалиста качком из-за его спортивной фигуры. Впрочем, в образе музыканта долгое время была одна странная отличительная особенность.

Кирилл 1,5 года выступал в темных очках. Позже выяснилось, что этот модный аксессуар был для знаменитости предметом первой необходимости. Во время одного праздника он стал участником пьяной драки и сильно повредил голову. Пришлось даже делать трепанацию черепа, чтобы избавиться от внутренней гематомы. Операция прошла удачно, но певцу пришлось носить тёмные очки, чтобы выступать на сцене с софитами.