Почему из-за сериала «Спрут» возмутился весь СССР: причина проста

Сериал «Спрут», рассказывающий о приключениях комиссара итальянской полиции Коррадо Каттани, стал настоящей сенсацией в СССР. Тысячи зрителей следили за историей неподкупного стража порядка, а финал шоу не оставил никого равнодушным.

Дело в том, что сценаристы в последних сериях решают убить главного героя. Комиссар, блестяще сыгранный Микеле Плачидо, погибает, так и не справившись с мафией. Подобная развязка взбудоражила поклонников сериала, ведь тысячи зрительниц смотрели шоу исключительно из-за Плачидо.

Возмущенные фанатки начали заваливать посольство Италии в СССР письмами с просьбой вернуть главного героя. Они не могли смириться, что больше не увидят любимого персонажа на экранах, поэтому решили взять будущее сериала в свои руки. При этом они даже не догадывались, что в родной Италии сериал вышел два года назад, так что продюсеры не смогут вернуть героя при всем желании.

Шквал писем так удивил итальянцев, что местные СМИ даже посвятили этой ситуации несколько материалов. На страницах изданий они анализировали ситуацию и поведение женщин СССР.