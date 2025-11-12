«Почему Итадори такой тупой?»: спорим, вы не знали, кто из «Магической битвы» самый способный (спойлер: это не Годжо)

Пока весь мир с нетерпением ждет третий сезон «Магической битвы», фанаты не теряют времени даром: пересматривают предыдущие сезоны, строят теории и выкапывают самые сочные факты о любимых героях из официального фанбука.
В последнее время завирусился забавный и неожиданный момент – успеваемость студентов магического техникума. Речь не о силе в бою, а о старых-добрых оценках. Проще говоря, кто был отличником, а кто вечным двоечником.
И сразу сенсация: на первом месте рейтинга оказалась не трудяга Маки и не подающий надежды Юта Оккоцу, а... Аой Тодо. И если подумать, это лишь кажется удивительным.
Тодо не раз доказывал в схватках, что он далеко не глуп, ведь его боевой стиль и тактика говорят о незаурядном стратегическом мышлении. А если вспомнить, что по канону IQ героя составляет немного-немало 53 тысячи (он сам так решил), то все становится на свои места.
Поклонники в комментариях отреагировали соответственно:
«Ну а что вы хотели от человека с IQ в 53к? Конечно, он должен быть в топе!».
На втором месте расположился Норитоси Камо, а бронза рейтинга досталась Мехамару. В общем, киотские студенты оказались в топе.
|Место
|Имя ученика
|Баллы
|1
|Тодо Аой
|10.0
|2
|Камо Норитоси
|9.0
|3
|Мехамару
|9.0
|4
|Зенин Май
|9.0
|5
|Фусигуро Мегуми
|8.0
|6
|Нисимия Момо
|8.0
|7
|Панда
|7.0
|8
|Мива Касуми
|7.0
|9
|Оккоцу Юта
|7.0
|10
|Зенин Маки
|7.0
|11
|Инумаки Тоге
|6.0
|12
|Кугисаки Нобара
|6.0
|13
|Итадори Юдзи
|4.0
|14
|Хакари Киндзи
|2.0
Кстати, не ищите в этом рейтинге таких титанов, как Годжо Сатору, Гето Сугуру или Нанами Кенто. Здесь только студенты, которые учились, когда Годжо уже сам преподавал.
А что же наш главный герой? Юдзи Итадори, увы, оказался, по мнению системы, не самым светлым учеником. Он занимает предпоследнюю строчку с жалкими 4 баллами.
В сети поклонники тайтла даже в шутку задаются вопросами:
«Почему Итадори такой тупой?».
Кстати, обратите внимание на последнее место с двумя баллами. Оно досталось Киндзи Хакари. Тем, кто не читал мангу, только предстоит с ним познакомиться в новом сезоне. Его отстранили от занятий за столкновение с властями, после чего парень организовал свой подпольный бойцовский клуб
Но вот что любопытно. Существует и другая таблица, где оценивается не успеваемость, а чистая способность к управлению проклятой энергией. И тут Хакари один из лидеров!
|Место
|Имя ученика
|Баллы
|1
|Тодо Аой
|10.0
|2
|Оккоцу Юта
|10.0
|3
|Хакари Киндзи
|9.0
|4
|Мехамару
|9.0
|5
|Фусигуро Мегуми
|9.0
|6
|Камо Норитоси
|8.0
|7
|Инумаки Тоге
|8.0
|8
|Нисимия Момо
|7.0
|9
|Панда
|7.0
|10
|Итадори Юдзи
|7.0
|11
|Кугисаки Нобара
|6.0
|12
|Мива Касуми
|5.0
|13
|Зенин Май
|4.0
|14
|Зенин Маки
|0.0
И это неудивительно для тех, кто знаком с мангой: описание его техники занимает целые страницы, он виртуозно её использует и глубоко понимает. Кроме того, у него высокий тактический интеллект и поразительный уровень мастерства.
Даже сам Годжо верил, что однажды Хакари сможет стать ему достойным соперником. Так что его низкие оценки – следствие его бунтарского и безответственного характера, а не отсутствия способностей.
Обогнать Хакари смогли лишь все тот же Тодо и Юта Оккоцу, но это неудивительно. Благодаря Рике парень в самый первый же день в техникуме заполучил ранг особого уровня.
А вот что касается Юдзи, его способности оценили на семерку. В целом не так уж плохо по десятибальной системе, но в общем рейтинге он все равно ближе к концу. Фанаты даже пишут:
«Интересно, главного героя вообще за главного героя считают? Вечно он где-то в конце».
Но многие относятся к этому с пониманием:
«А когда ему было учиться? Он только в колледж попал, а потом началось: Сукуна, драки, Годжо запечатали».
Это и впрямь справедливо, тем более что прайм Итадори еще впереди. Третий сезон как раз сфокусируется на нем и покажет, на что способен парнишка.
Тем более что до премьеры третьего сезона «Магической битвы» осталось всего ничего: он стартует 7 января 2026 года. Серии будут выходить раз в неделю, так что запасаемся терпением и готовимся к новым битвам.
