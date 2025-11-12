«Почему Итадори такой тупой?»: спорим, вы не знали, кто из «Магической битвы» самый способный (спойлер: это не Годжо)

Пока весь мир с нетерпением ждет третий сезон «Магической битвы», фанаты не теряют времени даром: пересматривают предыдущие сезоны, строят теории и выкапывают самые сочные факты о любимых героях из официального фанбука.

В последнее время завирусился забавный и неожиданный момент – успеваемость студентов магического техникума. Речь не о силе в бою, а о старых-добрых оценках. Проще говоря, кто был отличником, а кто вечным двоечником.

И сразу сенсация: на первом месте рейтинга оказалась не трудяга Маки и не подающий надежды Юта Оккоцу, а... Аой Тодо. И если подумать, это лишь кажется удивительным.

Тодо не раз доказывал в схватках, что он далеко не глуп, ведь его боевой стиль и тактика говорят о незаурядном стратегическом мышлении. А если вспомнить, что по канону IQ героя составляет немного-немало 53 тысячи (он сам так решил), то все становится на свои места.

Поклонники в комментариях отреагировали соответственно:

«Ну а что вы хотели от человека с IQ в 53к? Конечно, он должен быть в топе!».

На втором месте расположился Норитоси Камо, а бронза рейтинга досталась Мехамару. В общем, киотские студенты оказались в топе.

Место Имя ученика Баллы 1 Тодо Аой 10.0 2 Камо Норитоси 9.0 3 Мехамару 9.0 4 Зенин Май 9.0 5 Фусигуро Мегуми 8.0 6 Нисимия Момо 8.0 7 Панда 7.0 8 Мива Касуми 7.0 9 Оккоцу Юта 7.0 10 Зенин Маки 7.0 11 Инумаки Тоге 6.0 12 Кугисаки Нобара 6.0 13 Итадори Юдзи 4.0 14 Хакари Киндзи 2.0

Кстати, не ищите в этом рейтинге таких титанов, как Годжо Сатору, Гето Сугуру или Нанами Кенто. Здесь только студенты, которые учились, когда Годжо уже сам преподавал.

А что же наш главный герой? Юдзи Итадори, увы, оказался, по мнению системы, не самым светлым учеником. Он занимает предпоследнюю строчку с жалкими 4 баллами.

В сети поклонники тайтла даже в шутку задаются вопросами:

«Почему Итадори такой тупой?».

Кстати, обратите внимание на последнее место с двумя баллами. Оно досталось Киндзи Хакари. Тем, кто не читал мангу, только предстоит с ним познакомиться в новом сезоне. Его отстранили от занятий за столкновение с властями, после чего парень организовал свой подпольный бойцовский клуб

Но вот что любопытно. Существует и другая таблица, где оценивается не успеваемость, а чистая способность к управлению проклятой энергией. И тут Хакари один из лидеров!

Место Имя ученика Баллы 1 Тодо Аой 10.0 2 Оккоцу Юта 10.0 3 Хакари Киндзи 9.0 4 Мехамару 9.0 5 Фусигуро Мегуми 9.0 6 Камо Норитоси 8.0 7 Инумаки Тоге 8.0 8 Нисимия Момо 7.0 9 Панда 7.0 10 Итадори Юдзи 7.0 11 Кугисаки Нобара 6.0 12 Мива Касуми 5.0 13 Зенин Май 4.0 14 Зенин Маки 0.0

И это неудивительно для тех, кто знаком с мангой: описание его техники занимает целые страницы, он виртуозно её использует и глубоко понимает. Кроме того, у него высокий тактический интеллект и поразительный уровень мастерства.

Даже сам Годжо верил, что однажды Хакари сможет стать ему достойным соперником. Так что его низкие оценки – следствие его бунтарского и безответственного характера, а не отсутствия способностей.

Обогнать Хакари смогли лишь все тот же Тодо и Юта Оккоцу, но это неудивительно. Благодаря Рике парень в самый первый же день в техникуме заполучил ранг особого уровня.

А вот что касается Юдзи, его способности оценили на семерку. В целом не так уж плохо по десятибальной системе, но в общем рейтинге он все равно ближе к концу. Фанаты даже пишут:

«Интересно, главного героя вообще за главного героя считают? Вечно он где-то в конце».

Но многие относятся к этому с пониманием:

«А когда ему было учиться? Он только в колледж попал, а потом началось: Сукуна, драки, Годжо запечатали».

Это и впрямь справедливо, тем более что прайм Итадори еще впереди. Третий сезон как раз сфокусируется на нем и покажет, на что способен парнишка.

Тем более что до премьеры третьего сезона «Магической битвы» осталось всего ничего: он стартует 7 января 2026 года. Серии будут выходить раз в неделю, так что запасаемся терпением и готовимся к новым битвам.

