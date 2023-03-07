Почему именно «Оскар»? Кому обязана именем самая желанная статуэтка планеты

Для мирового кинематографа невозможно представить более значимого события, чем вручение премии «Оскар». Знаменитая золотая статуэтка символизирует необычайный вклад лауреата в эту индустрию, а также его талант и творческий подход. Однако доподлинно неизвестно, как именно эта награда получила свое название.

Одна из версий заключается в том, что актриса Бетт Девис стала первой, кто именовал фигуру Оскаром. Это произошло, потому что так звали любимого мужа красавицы.

А вот исполнительный секретарь Академии киноискусств Маргарет Херрик приписывает это достижение себе. Она утверждает, что сразу разглядела в статуэтке своего дядю, и именно тогда награда получила свое знаменитое имя.

Последняя версия вовсе не похожа на две предыдущие. Так, обозреватель Сидни Сколски просто устал от того, что ему приходилось писать о безликой фигуре рыцаря. Тогда он посчитал, что Оскар будет достойным названием, и отныне в своих статьях использовал только это имя.