Почему именно «Оскар»? Кому обязана именем самая желанная статуэтка планеты
Узнать правду практически невозможно.
Для мирового кинематографа невозможно представить более значимого события, чем вручение премии «Оскар». Знаменитая золотая статуэтка символизирует необычайный вклад лауреата в эту индустрию, а также его талант и творческий подход. Однако доподлинно неизвестно, как именно эта награда получила свое название.
Одна из версий заключается в том, что актриса Бетт Девис стала первой, кто именовал фигуру Оскаром. Это произошло, потому что так звали любимого мужа красавицы.
А вот исполнительный секретарь Академии киноискусств Маргарет Херрик приписывает это достижение себе. Она утверждает, что сразу разглядела в статуэтке своего дядю, и именно тогда награда получила свое знаменитое имя.
Последняя версия вовсе не похожа на две предыдущие. Так, обозреватель Сидни Сколски просто устал от того, что ему приходилось писать о безликой фигуре рыцаря. Тогда он посчитал, что Оскар будет достойным названием, и отныне в своих статьях использовал только это имя.