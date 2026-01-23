Оповещения от Киноафиши
«Почему именно он?»: Хита Леджера проклинали за съемки в «Темном рыцаре» – первый трейлер фильма заставил фанов Нолана «переобуться»

«Почему именно он?»: Хита Леджера проклинали за съемки в «Темном рыцаре» – первый трейлер фильма заставил фанов Нолана «переобуться»

23 января 2026 22:14
«Почему именно он?»: Хита Леджера проклинали за съемки в «Темном рыцаре» – первый трейлер фильма заставил фанов Нолана «переобуться»

Дебютные кадры с Джокером сделали все только хуже.

Сегодня исполняется 18 лет со дня смерти Хита Леджера. Его Джокер стал лучшим в истории экранизаций Бэтмена, но не все знают, что изначально на эту роль смотрели скептически, а многие фанаты даже предрекали полный провал.

«Почему именно он?»

Когда Кристофер Нолан объявил о выборе актера, реакция была неоднозначной, выяснили мы на портале Reddit. Леджер тогда «хайпил» после «Горбатой горы», а потому для многих он казался слишком «приглаженным» и, мягко говоря, неподходящим для маньяка-клоуна.

«Почему именно он?»: Хита Леджера проклинали за съемки в «Темном рыцаре» – первый трейлер фильма заставил фанов Нолана «переобуться»

На форумах того времени обсуждали, что он «чересчур красивый» для Джокера, опасаясь, что роль может повлиять на трактовку персонажа. Были даже абсурдные теории о том, что динамика между Джокером и Бэтменом может стать «странной» и неуместной.

«”Почему именно он?” — на RT тогда это был довольно частый вопрос. Некоторые его даже проклинали», делятся форумные долгожители.

Первые кадры: стало только хуже

Когда вышли первые официальные кадры Леджера в гриме, сомнения не исчезли, а лишь усилились. Его Джокер не был похож на комиксного – вместо аккуратного грима было небрежное пятно краски, шрамы и потрепанный костюм.

«Почему именно он?»: Хита Леджера проклинали за съемки в «Темном рыцаре» – первый трейлер фильма заставил фанов Нолана «переобуться»

«Помню, мы тогда сочли это попыткой выглядеть круто и продолжали сомневаться», – вспоминают киноманы со стажем.

Переломный момент

Все изменилось с выходом первого тизера, где показали сцену ограбления банка. Леджер появлялся всего на несколько секунд, но его хаотичная энергия, леденящий смех и полная трансформация заставили замолчать даже самых ярых скептиков.

«Это вообще кто? Это точно Хит Леджер?» – спрашивали пользователи на форумах.

«Почему именно он?»: Хита Леджера проклинали за съемки в «Темном рыцаре» – первый трейлер фильма заставил фанов Нолана «переобуться»

Неудивительно, что к моменту премьеры «Темного рыцаря» ажиотаж был невероятным. А после выхода фильма овации стали всеобщими – Леджер оправдал ожидания и перевернул представление о злодее в кино. И его посмертный «Оскар» стала закономерным итогом.

Ранее мы писали также: «Хреновина с иконами, снегом и KGB»: узнал о фильме, в котором Хопкинс сыграл русского – клюква, но с волшебным нюансом

Фото: Кадр из фильма «Темный рыцарь» (2008)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
