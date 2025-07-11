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Почему Ланнистеры в «Игре престолов» стали настолько плохими? Сериал толком не объяснил, но Мартин разложил по полочкам

11 июля 2025 12:48
Ланнистеры

У представителей этого дома не было шансов стать нормальными.

Если бы в «Игре престолов» проводили конкурс «Самая токсичная семья», Ланнистеры выиграли бы его безоговорочно. Они красивы, богаты, властны — и абсолютно бессердечны. Но почему? Ведь когда-то их предки были вполне себе приличными людьми. Ответ прост: Тайвин Ланнистер.

Но не спешите винить во всём одного старика с золотым унитазом. Корни ланнистерской «милоты» уходят глубже — в травмы, амбиции и патологическую боязнь выглядеть слабыми.

1. «Львы не заботятся о мнении овец» — или как Тайвин испортил всё

Почему Ланнистеры в «Игре престолов» стали настолько плохими? Сериал толком не объяснил, но Мартин разложил по полочкам

Тайвин Ланнистер — это человек, который вместо терапии выбрал тотальный контроль и жестокость. Его отец, Титос Ланнистер, был добряком, которого вассалы не воспринимали всерьёз. Результат? Восстания, насмешки и почти полная потеря власти.

Юный Тайвин возненавидел слабость и решил, что единственный способ править — террор. Его девиз: «Когда львы рычат, овцы дрожат». И он претворял его в жизнь с ледяной эффективностью:

  • Уничтожил дома Рейнов и Тарбеков — не просто победил, а стёр с лица земли, включая женщин и детей.
  • Превратил «Рейнов из Кастамере» в гимн устрашения — теперь это не песня, а предупреждение.
  • Воспитал детей в страхе, потому что любовь — для слабаков.

Но проблема в том, что страх не создаёт преданности. Он создаёт тиранов, предателей и психопатов.

2. «Золото всегда побеждает» — или почему Ланнистеры предают даже друг друга

Почему Ланнистеры в «Игре престолов» стали настолько плохими? Сериал толком не объяснил, но Мартин разложил по полочкам

Тайвин верил, что деньги и власть решают всё. Но его дети — живое опровержение этой теории:

  • Джейме — «Цареубийца», который предал клятву ради семьи, но так и не получил от отца ни любви, ни уважения.
  • Серсея — нарциссичная параноичка, которая копирует методы Тайвина, но без его интеллекта.
  • Тирион — гений, которого ненавидят за то, что он родился «неправильным».

Все они предают и ненавидят друг друга — потому что Тайвин научил их, что доверять нельзя никому.

3. «Ты — не мой сын» — как Тайвин сломал Тириона (и за это поплатился)

Почему Ланнистеры в «Игре престолов» стали настолько плохими? Сериал толком не объяснил, но Мартин разложил по полочкам

История Тириона — это клеймо «урода», которое Тайвин вбивал в него с детства:

  • Запретил ему наследовать Утес Кастерли — потому что «карлик не может править».
  • Устроил изнасилование его жены (Тиши) — чтобы «преподать урок».
  • Обвинил в убийстве Джоффри, хотя знал, что тот невиновен.

Итог? Тирион убивает его на толчке — и это логичный финал. Тайвин сам создал монстра, который его уничтожит.

4. «Львы едят своих» — почему Серсея и Джейме тоже мрази

Почему Ланнистеры в «Игре престолов» стали настолько плохими? Сериал толком не объяснил, но Мартин разложил по полочкам

Серсея и Джейме — продукт системы, где любовь = слабость, а жестокость = сила:

  • Их запретная связь — результат того, что их эмоции игнорировали. Они нашли «любовь» только друг в друге.
  • Серсея копирует Тайвина, но без его стратегического мышления — поэтому её правление катится в тартарары.
  • Джейме пытается стать лучше, но слишком поздно — он уже сжёг слишком много мостов.

Вывод: Ланнистеры — это семья, которая съела сама себя

Они могли бы быть великими, но стали монстрами — потому что Тайвин заменил любовь страхом, а честь — жестокостью.

Их девиз — «Ланнистеры всегда платят свои долги». Но в итоге они заплатили слишком высокую цену:

  • Тайвин — убит сыном.
  • Джейме — теряет всё.
  • Серсея — разрушает собственное королевство, пусть и не своими руками.
  • Тирион — становится их палачом, помогая Дейнерис.

Мораль? Можно править через страх, но нельзя построить наследие на крови. Особенно если твой наследник — злопамятный карлик с арбалетом.

Ранее мы писали: Хватит сравнивать «Этерну» с «Игрой престолов»: это русский «Ведьмак», и даже проблемы у него как в сериале Netflix

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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