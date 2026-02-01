Оповещения от Киноафиши
Почему Гимли оказался единственным гномом, сумевшим подружиться с эльфом: я бы никогда не догадалась

Почему Гимли оказался единственным гномом, сумевшим подружиться с эльфом: я бы никогда не догадалась

1 февраля 2026 19:05
«Властелин колец»

Во «Властелине колец» эта дружба стала возможной не просто так.

В легендариуме Толкина гномы и эльфы веками существовали рядом, но почти никогда — вместе. Их союзы были вынужденными, краткими и холодными.

Личная дружба между представителями этих народов считалась невозможной. И потому связь, возникшая между Гимли и Леголасом во «Властелине колец», выглядит не просто редкостью, а исключением, выбивающимся из всей истории Средиземья.

Ключевая причина — не в характере Леголаса и не в юморе Гимли, как это часто подаётся. Всё решает система ценностей. Гномы Толкина традиционно определялись через отношение к богатству: сокровища, металлы, реликвии были для них не просто собственностью, а частью идентичности. Именно это снова и снова становилось источником конфликтов с эльфами — от Наугламира до Мории.

Гимли оказался иным. В сцене с мифриловой кольчугой Фродо он демонстрирует редкое для своего народа качество: полное равнодушие к ценности предмета. Его интересует не цена, не редкость и не статус, а то, что доспех спас жизнь спутнику. Это принципиальный сдвиг — от логики обладания к логике ответственности.

«Властелин колец»

Та же система координат проявляется позже, когда Гимли просит у Галадриэль не сокровище, а прядь волос — вещь, лишённую рыночной цены. Он последовательно выбирает символы доверия и уважения вместо материального эквивалента. Именно поэтому он способен увидеть в эльфе не соперника и не наследственного врага, а равного.

Гимли стал единственным гномом, подружившимся с эльфом, потому что первым среди своего народа отказался измерять мир через золото, пишет дзен-канал Мир комиксов и кино. И пока другие гномы оставались заложниками древних обид и ценностей, он сделал шаг в сторону — туда, где дружба оказалась важнее истории.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
