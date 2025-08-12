Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз

Не дединсайд, а человек с расстройствами.

Слухи, которые ходили с момента выхода «Бэтмена» Мэтта Ривза, подтвердились. Сценарист Маттсон Томлин, работающий над сиквелом вместе с Ривзом, прямо сказал: версия Брюса Уэйна в исполнении Роберта Паттинсона — нейроотлична, находится в аутистическом спектре.

Фанатские догадки стали каноном

Зрители заметили это ещё в первой части. Герой Паттинсона демонстрировал набор черт, которые многие узнают в аутичных персонажах:

социальная изоляция, нежелание контактировать с людьми;

хронические проблемы со сном;

эмоциональная сдержанность и трудности в выражении чувств;

зацикленность на одном деле — в его случае, на миссии «очистить» Готэм от за.

Травма сделала его героем

У Брюса это не просто черты личности. Их обостряет целый комплекс психологических травм: депрессия, тревожность и ПТСР после убийства родителей на его глазах.

Томлин и Ривз не маскируют это, а делают частью образа — объясняя, почему этот Бэтмен настолько замкнут, прямолинеен и почти не отделяет личность от маски.

Новый слой для героя

Объявление Томлина формализует то, что фанаты уже обсуждали — и даёт возможность смотреть на нового Бэтмена как на персонажа, который не «ломает» комиксный канон, а раскрывает его под другим углом.

Для кого-то это добавит глубины, для кого-то — ещё одно объяснение его холодной одержимости. Впрочем, это напрочь перечеркивает мечты о приземленной Лиге Справедливости, ведь работать в команде супергерою с расстройствами будет ой как сложно.

Мир, в котором Брюс Уэйн проиграл: нас ждет самый необычный фильм про Бэтмена и Джокера — даже Нолан до такого не додумался.