Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз

Слухи, которые ходили с момента выхода «Бэтмена» Мэтта Ривза, подтвердились. Сценарист Маттсон Томлин, работающий над сиквелом вместе с Ривзом, прямо сказал: версия Брюса Уэйна в исполнении Роберта Паттинсона — нейроотлична, находится в аутистическом спектре.
Фанатские догадки стали каноном
Зрители заметили это ещё в первой части. Герой Паттинсона демонстрировал набор черт, которые многие узнают в аутичных персонажах:
- социальная изоляция, нежелание контактировать с людьми;
- хронические проблемы со сном;
- эмоциональная сдержанность и трудности в выражении чувств;
- зацикленность на одном деле — в его случае, на миссии «очистить» Готэм от за.
Травма сделала его героем
У Брюса это не просто черты личности. Их обостряет целый комплекс психологических травм: депрессия, тревожность и ПТСР после убийства родителей на его глазах.
Томлин и Ривз не маскируют это, а делают частью образа — объясняя, почему этот Бэтмен настолько замкнут, прямолинеен и почти не отделяет личность от маски.
Новый слой для героя
Объявление Томлина формализует то, что фанаты уже обсуждали — и даёт возможность смотреть на нового Бэтмена как на персонажа, который не «ломает» комиксный канон, а раскрывает его под другим углом.
Для кого-то это добавит глубины, для кого-то — ещё одно объяснение его холодной одержимости. Впрочем, это напрочь перечеркивает мечты о приземленной Лиге Справедливости, ведь работать в команде супергерою с расстройствами будет ой как сложно.
